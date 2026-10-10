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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Fussilat Ая 24
Fussilat
24
41:24
فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين ٢٤
فَإِن يَصْبِرُوا۟ فَٱلنَّارُ مَثْوًۭى لَّهُمْ ۖ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا۟ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٢٤
فَإِن
ﱵ
يَصۡبِرُواْ
ﱶ
فَٱلنَّارُ
ﱷ
مَثۡوٗى
ﱸ
لَّهُمۡۖ
ﱹﱺ
وَإِن
ﱻ
يَسۡتَعۡتِبُواْ
ﱼ
فَمَا
ﱽ
هُم
ﱾ
مِّنَ
ﱿ
ٱلۡمُعۡتَبِينَ
ﲀ
٢٤
ﲁ
Если даже они проявят терпение, их обителью будет Огонь. Если же они попросят о благосклонности, то к ним не будут благосклонны (или если к ним проявят благосклонность, то они не станут искать благосклонности).
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