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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Fussilat Ая 22
Fussilat
22
41:22
وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولاكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ٢٢
وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَـٰرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَـٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًۭا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٢٢
وَمَا
ﱖ
كُنتُمۡ
ﱗ
تَسۡتَتِرُونَ
ﱘ
أَن
ﱙ
يَشۡهَدَ
ﱚ
عَلَيۡكُمۡ
ﱛ
سَمۡعُكُمۡ
ﱜ
وَلَآ
ﱝ
أَبۡصَٰرُكُمۡ
ﱞ
وَلَا
ﱟ
جُلُودُكُمۡ
ﱠ
وَلَٰكِن
ﱡ
ظَنَنتُمۡ
ﱢ
أَنَّ
ﱣ
ٱللَّهَ
ﱤ
لَا
ﱥ
يَعۡلَمُ
ﱦ
كَثِيرٗا
ﱧ
مِّمَّا
ﱨ
تَعۡمَلُونَ
ﱩ
٢٢
ﱪ
Вы не укрывались от свидетельств вашего слуха, ваших взоров и вашей кожи. Но вы предполагали, что Аллах не знает многого из того, что вы совершали.
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