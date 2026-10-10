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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Fussilat Ая 18
Fussilat
18
41:18
ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ١٨
وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ١٨
وَنَجَّيۡنَا
ﲻ
ٱلَّذِينَ
ﲼ
ءَامَنُواْ
ﲽ
وَكَانُواْ
ﲾ
يَتَّقُونَ
ﲿ
١٨
ﳀ
А тех, которые уверовали и были богобоязненны, Мы спасли.
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