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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Fussilat Ая 17
Fussilat
17
41:17
واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ١٧
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَـٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَـٰعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ١٧
وَأَمَّا
ﲬ
ثَمُودُ
ﲭ
فَهَدَيۡنَٰهُمۡ
ﲮ
فَٱسۡتَحَبُّواْ
ﲯ
ٱلۡعَمَىٰ
ﲰ
عَلَى
ﲱ
ٱلۡهُدَىٰ
ﲲ
فَأَخَذَتۡهُمۡ
ﲳ
صَٰعِقَةُ
ﲴ
ٱلۡعَذَابِ
ﲵ
ٱلۡهُونِ
ﲶ
بِمَا
ﲷ
كَانُواْ
ﲸ
يَكۡسِبُونَ
ﲹ
١٧
ﲺ
Что же касается самудян, то Мы указали им на прямой путь, но они предпочли слепоту верному руководству, и их поразила молния унизительных мучений за то, что они приобретали.
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