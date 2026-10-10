Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Fussilat Ая 15
Fussilat
15
41:15
فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا باياتنا يجحدون ١٥
فَأَمَّا عَادٌۭ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا۟ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةًۭ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ ١٥
فَأَمَّا
ﱺ
عَادٞ
ﱻ
فَٱسۡتَكۡبَرُواْ
ﱼ
فِي
ﱽ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱾ
بِغَيۡرِ
ﱿ
ٱلۡحَقِّ
ﲀ
وَقَالُواْ
ﲁ
مَنۡ
ﲂ
أَشَدُّ
ﲃ
مِنَّا
ﲄ
قُوَّةًۖ
ﲅﲆ
أَوَلَمۡ
ﲇ
يَرَوۡاْ
ﲈ
أَنَّ
ﲉ
ٱللَّهَ
ﲊ
ٱلَّذِي
ﲋ
خَلَقَهُمۡ
ﲌ
هُوَ
ﲍ
أَشَدُّ
ﲎ
مِنۡهُمۡ
ﲏ
قُوَّةٗۖ
ﲐﲑ
وَكَانُواْ
ﲒ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﲓ
يَجۡحَدُونَ
ﲔ
١٥
ﲕ
Что касается адитов, то они возгордились на земле без всякого права и сказали: «Кто может превзойти нас силой?». Неужели они не видели, что Аллах, Который сотворил их, превосходит их силой? Они отвергали Наши знамения.
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.