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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Inshiqaq Ая 9
Al-Inshiqaq
9
84:9
وينقلب الى اهله مسرورا ٩
وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًۭا ٩
وَيَنقَلِبُ
ﱼ
إِلَىٰٓ
ﱽ
أَهۡلِهِۦ
ﱾ
مَسۡرُورٗا
ﱿ
٩
ﲀ
и вернется к своей семье радостным.
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