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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Inshiqaq Ая 8
Al-Inshiqaq
8
84:8
فسوف يحاسب حسابا يسيرا ٨
فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًۭا يَسِيرًۭا ٨
فَسَوۡفَ
ﱷ
يُحَاسَبُ
ﱸ
حِسَابٗا
ﱹ
يَسِيرٗا
ﱺ
٨
ﱻ
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