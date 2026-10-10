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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Inshiqaq Ая 7
Al-Inshiqaq
7
84:7
فاما من اوتي كتابه بيمينه ٧
فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ٧
فَأَمَّا
ﱱ
مَنۡ
ﱲ
أُوتِيَ
ﱳ
كِتَٰبَهُۥ
ﱴ
بِيَمِينِهِۦ
ﱵ
٧
ﱶ
Тот, кому его книга будет вручена в правую руку,
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