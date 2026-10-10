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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Inshiqaq Ая 6
Al-Inshiqaq
6
84:6
يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه ٦
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْإِنسَـٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًۭا فَمُلَـٰقِيهِ ٦
يَٰٓأَيُّهَا
ﱨ
ٱلۡإِنسَٰنُ
ﱩ
إِنَّكَ
ﱪ
كَادِحٌ
ﱫ
إِلَىٰ
ﱬ
رَبِّكَ
ﱭ
كَدۡحٗا
ﱮ
فَمُلَٰقِيهِ
ﱯ
٦
ﱰ
О человек! Ты стремишься к своему Господу и встретишься с Ним.
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