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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Inshiqaq Ая 5
Al-Inshiqaq
5
84:5
واذنت لربها وحقت ٥
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ٥
وَأَذِنَتۡ
ﱤ
لِرَبِّهَا
ﱥ
وَحُقَّتۡ
ﱦ
٥
ﱧ
и внемлет своему Господу, как ей надлежит...
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