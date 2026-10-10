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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Inshiqaq Ая 4
Al-Inshiqaq
4
84:4
والقت ما فيها وتخلت ٤
وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ٤
وَأَلۡقَتۡ
ﱟ
مَا
ﱠ
فِيهَا
ﱡ
وَتَخَلَّتۡ
ﱢ
٤
ﱣ
извергнет то, что в ней, и опустеет,
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