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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Inshiqaq Ая 23
Al-Inshiqaq
23
84:23
والله اعلم بما يوعون ٢٣
وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ٢٣
وَٱللَّهُ
ﳇ
أَعۡلَمُ
ﳈ
بِمَا
ﳉ
يُوعُونَ
ﳊ
٢٣
ﳋ
Аллаху же лучше знать, что они хранят (какие добрые и злые деяния они совершают).
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