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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Inshiqaq Ая 22
Al-Inshiqaq
22
84:22
بل الذين كفروا يكذبون ٢٢
بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُكَذِّبُونَ ٢٢
بَلِ
ﳂ
ٱلَّذِينَ
ﳃ
كَفَرُواْ
ﳄ
يُكَذِّبُونَ
ﳅ
٢٢
ﳆ
Но неверующие считают это ложью,
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