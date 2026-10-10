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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Inshiqaq Ая 2
Al-Inshiqaq
2
84:2
واذنت لربها وحقت ٢
وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ٢
وَأَذِنَتۡ
ﱗ
لِرَبِّهَا
ﱘ
وَحُقَّتۡ
ﱙ
٢
ﱚ
и внемлет своему Господу, как ему надлежит,
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