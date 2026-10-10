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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Inshiqaq Ая 14
Al-Inshiqaq
14
84:14
انه ظن ان لن يحور ١٤
إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ١٤
إِنَّهُۥ
ﲕ
ظَنَّ
ﲖ
أَن
ﲗ
لَّن
ﲘ
يَحُورَ
ﲙ
١٤
ﲚ
и полагал, что не вернется обратно.
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