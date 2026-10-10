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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Inshiqaq Ая 10
Al-Inshiqaq
10
84:10
واما من اوتي كتابه وراء ظهره ١٠
وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَـٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ١٠
وَأَمَّا
ﲁ
مَنۡ
ﲂ
أُوتِيَ
ﲃ
كِتَٰبَهُۥ
ﲄ
وَرَآءَ
ﲅ
ظَهۡرِهِۦ
ﲆ
١٠
ﲇ
А тот, кому его книга будет вручена из-за спины,
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