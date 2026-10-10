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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ghafir Ая 81
Ghafir
81
40:81
ويريكم اياته فاي ايات الله تنكرون ٨١
وَيُرِيكُمْ ءَايَـٰتِهِۦ فَأَىَّ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ٨١
وَيُرِيكُمۡ
ﱻ
ءَايَٰتِهِۦ
ﱼ
فَأَيَّ
ﱽ
ءَايَٰتِ
ﱾ
ٱللَّهِ
ﱿ
تُنكِرُونَ
ﲀ
٨١
ﲁ
Он показывает вам Свои знамения. Какие же знамения Аллаха вы отрицаете?
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