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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ghafir Ая 79
Ghafir
79
40:79
الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ٧٩
ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَـٰمَ لِتَرْكَبُوا۟ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ٧٩
ٱللَّهُ
ﱤ
ٱلَّذِي
ﱥ
جَعَلَ
ﱦ
لَكُمُ
ﱧ
ٱلۡأَنۡعَٰمَ
ﱨ
لِتَرۡكَبُواْ
ﱩ
مِنۡهَا
ﱪ
وَمِنۡهَا
ﱫ
تَأۡكُلُونَ
ﱬ
٧٩
ﱭ
Аллах - Тот, Кто создал для вас скотину, чтобы на некоторых из них вы ездили верхом, а другими питались.
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