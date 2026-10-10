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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ghafir Ая 76
Ghafir
76
40:76
ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين ٧٦
ٱدْخُلُوٓا۟ أَبْوَٰبَ جَهَنَّمَ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۖ فَبِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ٧٦
ٱدۡخُلُوٓاْ
ﲼ
أَبۡوَٰبَ
ﲽ
جَهَنَّمَ
ﲾ
خَٰلِدِينَ
ﲿ
فِيهَاۖ
ﳀﳁ
فَبِئۡسَ
ﳂ
مَثۡوَى
ﳃ
ٱلۡمُتَكَبِّرِينَ
ﳄ
٧٦
ﳅ
Входите во врата Геенны и пребывайте там вечно. Как же скверна обитель возгордившихся!».
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