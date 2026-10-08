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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ghafir Ая 67
Ghafir
67
40:67
هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون ٦٧
هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍۢ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍۢ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍۢ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًۭا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا۟ شُيُوخًۭا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَلِتَبْلُغُوٓا۟ أَجَلًۭا مُّسَمًّۭى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٦٧
هُوَ
ﱁ
ٱلَّذِي
ﱂ
خَلَقَكُم
ﱃ
مِّن
ﱄ
تُرَابٖ
ﱅ
ثُمَّ
ﱆ
مِن
ﱇ
نُّطۡفَةٖ
ﱈ
ثُمَّ
ﱉ
مِنۡ
ﱊ
عَلَقَةٖ
ﱋ
ثُمَّ
ﱌ
يُخۡرِجُكُمۡ
ﱍ
طِفۡلٗا
ﱎ
ثُمَّ
ﱏ
لِتَبۡلُغُوٓاْ
ﱐ
أَشُدَّكُمۡ
ﱑ
ثُمَّ
ﱒ
لِتَكُونُواْ
ﱓ
شُيُوخٗاۚ
ﱔﱕ
وَمِنكُم
ﱖ
مَّن
ﱗ
يُتَوَفَّىٰ
ﱘ
مِن
ﱙ
قَبۡلُۖ
ﱚﱛ
وَلِتَبۡلُغُوٓاْ
ﱜ
أَجَلٗا
ﱝ
مُّسَمّٗى
ﱞ
وَلَعَلَّكُمۡ
ﱟ
تَعۡقِلُونَ
ﱠ
٦٧
ﱡ
Он - Тот, Кто сотворил вас из земли, потом - из капли, потом - из сгустка крови. Потом Он выводит вас младенцами, чтобы потом вы могли достигнуть зрелого возраста и чтобы потом вы стали стариками, хотя среди вас есть такие, которых умерщвляют раньше, и чтобы вы достигли назначенного срока. Быть может, вы уразумеете.
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