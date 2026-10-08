Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ghafir Ая 64
Ghafir
64
40:64
الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذالكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ٦٤
ٱللَّهُ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًۭا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءًۭ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٦٤
ٱللَّهُ
ﲈ
ٱلَّذِي
ﲉ
جَعَلَ
ﲊ
لَكُمُ
ﲋ
ٱلۡأَرۡضَ
ﲌ
قَرَارٗا
ﲍ
وَٱلسَّمَآءَ
ﲎ
بِنَآءٗ
ﲏ
وَصَوَّرَكُمۡ
ﲐ
فَأَحۡسَنَ
ﲑ
صُوَرَكُمۡ
ﲒ
وَرَزَقَكُم
ﲓ
مِّنَ
ﲔ
ٱلطَّيِّبَٰتِۚ
ﲕﲖ
ذَٰلِكُمُ
ﲗ
ٱللَّهُ
ﲘ
رَبُّكُمۡۖ
ﲙﲚ
فَتَبَارَكَ
ﲛ
ٱللَّهُ
ﲜ
رَبُّ
ﲝ
ٱلۡعَٰلَمِينَ
ﲞ
٦٤
ﲟ
Аллах - Тот, Кто сотворил для вас землю местом пребывания, а небо - кровлей. Он придал вам облик и сделал ваш облик прекрасным. Он наделил вас благами. Таков Аллах, ваш Господь. Благословен Аллах, Господь миров!
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.