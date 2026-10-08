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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ghafir Ая 63
Ghafir
63
40:63
كذالك يوفك الذين كانوا بايات الله يجحدون ٦٣
كَذَٰلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ٦٣
كَذَٰلِكَ
ﲀ
يُؤۡفَكُ
ﲁ
ٱلَّذِينَ
ﲂ
كَانُواْ
ﲃ
بِـَٔايَٰتِ
ﲄ
ٱللَّهِ
ﲅ
يَجۡحَدُونَ
ﲆ
٦٣
ﲇ
Таким же образом отвращаются те, которые отвергают знамения Аллаха.
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