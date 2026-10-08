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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ghafir Ая 56
Ghafir
56
40:56
ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله انه هو السميع البصير ٥٦
إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَـٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَـٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۙ إِن فِى صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌۭ مَّا هُم بِبَـٰلِغِيهِ ۚ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ٥٦
إِنَّ
ﲈ
ٱلَّذِينَ
ﲉ
يُجَٰدِلُونَ
ﲊ
فِيٓ
ﲋ
ءَايَٰتِ
ﲌ
ٱللَّهِ
ﲍ
بِغَيۡرِ
ﲎ
سُلۡطَٰنٍ
ﲏ
أَتَىٰهُمۡ
ﲐ
إِن
ﲑ
فِي
ﲒ
صُدُورِهِمۡ
ﲓ
إِلَّا
ﲔ
كِبۡرٞ
ﲕ
مَّا
ﲖ
هُم
ﲗ
بِبَٰلِغِيهِۚ
ﲘﲙ
فَٱسۡتَعِذۡ
ﲚ
بِٱللَّهِۖ
ﲛﲜ
إِنَّهُۥ
ﲝ
هُوَ
ﲞ
ٱلسَّمِيعُ
ﲟ
ٱلۡبَصِيرُ
ﲠ
٥٦
ﲡ
Воистину, в сердцах тех, которые препираются относительно знамений Аллаха без всякого довода, явившегося к ним, нет ничего, кроме высокомерия. Они не достигнут этого (своей цели). Прибегай же к защите Аллаха. Воистину, Он - Слышащий, Видящий.
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