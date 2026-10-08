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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ghafir Ая 54
Ghafir
54
40:54
هدى وذكرى لاولي الالباب ٥٤
هُدًۭى وَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ ٥٤
هُدٗى
ﱶ
وَذِكۡرَىٰ
ﱷ
لِأُوْلِي
ﱸ
ٱلۡأَلۡبَٰبِ
ﱹ
٥٤
ﱺ
как верное руководство и напоминание для обладающих разумом.
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