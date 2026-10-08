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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ghafir Ая 53
Ghafir
53
40:53
ولقد اتينا موسى الهدى واورثنا بني اسراييل الكتاب ٥٣
وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ ٱلْكِتَـٰبَ ٥٣
وَلَقَدۡ
ﱭ
ءَاتَيۡنَا
ﱮ
مُوسَى
ﱯ
ٱلۡهُدَىٰ
ﱰ
وَأَوۡرَثۡنَا
ﱱ
بَنِيٓ
ﱲ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﱳ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱴ
٥٣
ﱵ
Мы даровали Мусе (Моисею) верное руководство и дали в наследство сынам Исраила (Израиля) Писание
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