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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ghafir Ая 50
Ghafir
50
40:50
قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال ٥٠
قَالُوٓا۟ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَـٰتِ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۚ قَالُوا۟ فَٱدْعُوا۟ ۗ وَمَا دُعَـٰٓؤُا۟ ٱلْكَـٰفِرِينَ إِلَّا فِى ضَلَـٰلٍ ٥٠
قَالُوٓاْ
ﱁ
أَوَلَمۡ
ﱂ
تَكُ
ﱃ
تَأۡتِيكُمۡ
ﱄ
رُسُلُكُم
ﱅ
بِٱلۡبَيِّنَٰتِۖ
ﱆﱇ
قَالُواْ
ﱈ
بَلَىٰۚ
ﱉﱊ
قَالُواْ
ﱋ
فَٱدۡعُواْۗ
ﱌﱍ
وَمَا
ﱎ
دُعَٰٓؤُاْ
ﱏ
ٱلۡكَٰفِرِينَ
ﱐ
إِلَّا
ﱑ
فِي
ﱒ
ضَلَٰلٍ
ﱓ
٥٠
ﱔ
Они скажут: «Разве ваши посланники не приходили к вам с ясными знамениями?». Они ответят: «Конечно». Они скажут: «Тогда молите сами». Но мольбы неверующих безуспешны.
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