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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ghafir Ая 49
Ghafir
49
40:49
وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ٤٩
وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِى ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُوا۟ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًۭا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٤٩
وَقَالَ
ﲾ
ٱلَّذِينَ
ﲿ
فِي
ﳀ
ٱلنَّارِ
ﳁ
لِخَزَنَةِ
ﳂ
جَهَنَّمَ
ﳃ
ٱدۡعُواْ
ﳄ
رَبَّكُمۡ
ﳅ
يُخَفِّفۡ
ﳆ
عَنَّا
ﳇ
يَوۡمٗا
ﳈ
مِّنَ
ﳉ
ٱلۡعَذَابِ
ﳊ
٤٩
ﳋ
Те, которые попали в Огонь, скажут стражам Геенны: «Помолитесь вашему Господа, пусть Он облегчит наши мучения хотя бы на день».
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