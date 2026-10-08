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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ghafir Ая 48
Ghafir
48
40:48
قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد ٤٨
قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُلٌّۭ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ٤٨
قَالَ
ﲱ
ٱلَّذِينَ
ﲲ
ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ
ﲳ
إِنَّا
ﲴ
كُلّٞ
ﲵ
فِيهَآ
ﲶ
إِنَّ
ﲷ
ٱللَّهَ
ﲸ
قَدۡ
ﲹ
حَكَمَ
ﲺ
بَيۡنَ
ﲻ
ٱلۡعِبَادِ
ﲼ
٤٨
ﲽ
Те, которые превозносились, скажут: «Все мы - в нем. Воистину, Аллах уже рассудил между рабами».
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