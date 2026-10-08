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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ghafir Ая 47
Ghafir
47
40:47
واذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار ٤٧
وَإِذْ يَتَحَآجُّونَ فِى ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَـٰٓؤُا۟ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا۟ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًۭا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًۭا مِّنَ ٱلنَّارِ ٤٧
وَإِذۡ
ﲝ
يَتَحَآجُّونَ
ﲞ
فِي
ﲟ
ٱلنَّارِ
ﲠ
فَيَقُولُ
ﲡ
ٱلضُّعَفَٰٓؤُاْ
ﲢ
لِلَّذِينَ
ﲣ
ٱسۡتَكۡبَرُوٓاْ
ﲤ
إِنَّا
ﲥ
كُنَّا
ﲦ
لَكُمۡ
ﲧ
تَبَعٗا
ﲨ
فَهَلۡ
ﲩ
أَنتُم
ﲪ
مُّغۡنُونَ
ﲫ
عَنَّا
ﲬ
نَصِيبٗا
ﲭ
مِّنَ
ﲮ
ٱلنَّارِ
ﲯ
٤٧
ﲰ
Когда они будут препираться друг с другом в Огне, слабые скажут тем, которые превозносились: «Мы следовали за вами. Не избавите ли вы нас от доли Огня?».
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