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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ghafir Ая 42
Ghafir
42
40:42
تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم وانا ادعوكم الى العزيز الغفار ٤٢
تَدْعُونَنِى لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِۦ مَا لَيْسَ لِى بِهِۦ عِلْمٌۭ وَأَنَا۠ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّـٰرِ ٤٢
تَدۡعُونَنِي
ﱌ
لِأَكۡفُرَ
ﱍ
بِٱللَّهِ
ﱎ
وَأُشۡرِكَ
ﱏ
بِهِۦ
ﱐ
مَا
ﱑ
لَيۡسَ
ﱒ
لِي
ﱓ
بِهِۦ
ﱔ
عِلۡمٞ
ﱕ
وَأَنَا۠
ﱖ
أَدۡعُوكُمۡ
ﱗ
إِلَى
ﱘ
ٱلۡعَزِيزِ
ﱙ
ٱلۡغَفَّٰرِ
ﱚ
٤٢
ﱛ
Вы призываете меня не веровать в Аллаха и приобщать к Нему в сотоварищи то, о чем у меня нет знания. Я же призываю вас к Могущественному, Всепрощающему.
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