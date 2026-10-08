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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ghafir Ая 35
Ghafir
35
40:35
الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذالك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار ٣٥
ٱلَّذِينَ يُجَـٰدِلُونَ فِىٓ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَـٰنٍ أَتَىٰهُمْ ۖ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ۚ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍۢ جَبَّارٍۢ ٣٥
ٱلَّذِينَ
ﱢ
يُجَٰدِلُونَ
ﱣ
فِيٓ
ﱤ
ءَايَٰتِ
ﱥ
ٱللَّهِ
ﱦ
بِغَيۡرِ
ﱧ
سُلۡطَٰنٍ
ﱨ
أَتَىٰهُمۡۖ
ﱩﱪ
كَبُرَ
ﱫ
مَقۡتًا
ﱬ
عِندَ
ﱭ
ٱللَّهِ
ﱮ
وَعِندَ
ﱯ
ٱلَّذِينَ
ﱰ
ءَامَنُواْۚ
ﱱﱲ
كَذَٰلِكَ
ﱳ
يَطۡبَعُ
ﱴ
ٱللَّهُ
ﱵ
عَلَىٰ
ﱶ
كُلِّ
ﱷ
قَلۡبِ
ﱸ
مُتَكَبِّرٖ
ﱹ
جَبَّارٖ
ﱺ
٣٥
ﱻ
Препирательство тех, которые оспаривают знамения Аллаха без всякого довода, явившегося к ним, весьма ненавистно Аллаху и верующим. Так Аллах накладывает печать на сердце каждого возгордившегося тирана.
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