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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ghafir Ая 32
Ghafir
32
40:32
ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد ٣٢
وَيَـٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ٣٢
وَيَٰقَوۡمِ
ﳅ
إِنِّيٓ
ﳆ
أَخَافُ
ﳇ
عَلَيۡكُمۡ
ﳈ
يَوۡمَ
ﳉ
ٱلتَّنَادِ
ﳊ
٣٢
ﳋ
О мой народ! Я боюсь наступления для вас того дня, когда одни будут взывать к другим.
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