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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ghafir Ая 30
Ghafir
30
40:30
وقال الذي امن يا قوم اني اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب ٣٠
وَقَالَ ٱلَّذِىٓ ءَامَنَ يَـٰقَوْمِ إِنِّىٓ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ٣٠
وَقَالَ
ﲪ
ٱلَّذِيٓ
ﲫ
ءَامَنَ
ﲬ
يَٰقَوۡمِ
ﲭ
إِنِّيٓ
ﲮ
أَخَافُ
ﲯ
عَلَيۡكُم
ﲰ
مِّثۡلَ
ﲱ
يَوۡمِ
ﲲ
ٱلۡأَحۡزَابِ
ﲳ
٣٠
ﲴ
Тогда тот, кто уверовал, сказал: «О мой народ! Я боюсь, что вас постигнет нечто подобное дню соумышленников,
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