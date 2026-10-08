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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Ghafir Ая 29
Ghafir
29
40:29
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الارض فمن ينصرنا من باس الله ان جاءنا قال فرعون ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد ٢٩
يَـٰقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَـٰهِرِينَ فِى ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنۢ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ٢٩
يَٰقَوۡمِ
ﲎ
لَكُمُ
ﲏ
ٱلۡمُلۡكُ
ﲐ
ٱلۡيَوۡمَ
ﲑ
ظَٰهِرِينَ
ﲒ
فِي
ﲓ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲔ
فَمَن
ﲕ
يَنصُرُنَا
ﲖ
مِنۢ
ﲗ
بَأۡسِ
ﲘ
ٱللَّهِ
ﲙ
إِن
ﲚ
جَآءَنَاۚ
ﲛﲜ
قَالَ
ﲝ
فِرۡعَوۡنُ
ﲞ
مَآ
ﲟ
أُرِيكُمۡ
ﲠ
إِلَّا
ﲡ
مَآ
ﲢ
أَرَىٰ
ﲣ
وَمَآ
ﲤ
أَهۡدِيكُمۡ
ﲥ
إِلَّا
ﲦ
سَبِيلَ
ﲧ
ٱلرَّشَادِ
ﲨ
٢٩
ﲩ
О мой народ! Сегодня у вас есть власть, и вы господствуете на земле. Но кто поможет нам, если наказание Аллаха явится к нам?». Фараон сказал: «Я указываю вам только на то, что сам считаю нужным. Я веду вас только правильным путем».
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