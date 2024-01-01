3

Если бы люди, путешествуя по земле, задумывались над последствиями человеческих деяний и извлекали из этого полезные уроки, то они непременно убедились бы в том, что во все времена на долю неверующих выпадал самый ужасный конец: погибель, уничтожение, позор и бесчестье. Они были многочисленны и хорошо оснащены, обладали могучей силой и творили на земле великие деяния, то есть строили удивительные замки и дворцы и обрабатывали огромные земельные угодья. Однако они совершали злодеяния и упрямо отказывались покаяться в них, и тогда Аллах наказал их за грехи, и никто не защитил их от Аллаха, среди прекрасных эпитетов которого - Всесильный, Суровый в наказании. Одним из самых сильных и могущественных народов были адиты, который посмели возгордиться и заявить: «Кто может превзойти нас силой?» (41:15). Аллах сумел сделать это и наслал на них ураганный ветер, который стер с лица земли этот некогда могущественный народ.