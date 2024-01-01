3

Всевышний повелел Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, предупредить людей о приближении Судного дня. Очень скоро люди воочию убедятся в истинности его ужасных картин и неописуемых потрясений. Души людей от страха и печали подступят к самому горлу, и их сердца опустеют. Они будут озираться вокруг и будут опечалены. Они не смогут выговорить ни единого слова, потому что в Судный день люди будут говорить только с позволения Всевышнего Аллаха и только сущую правду. Сердца неверующих будут переполнены страхом и ужасом, и это только увеличит их скорбь и печаль. У них не будет ни друзей, ни близких. У них не будет даже ходатаев и заступников, потому что ни одно творение не станет заступаться за нечестивца, который осмелился приобщать сотоварищей к Аллаху. Но даже если бы кто-нибудь попытался заступиться за них, Аллах все равно не принял бы этого заступничества.