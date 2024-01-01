3

Мольба - это обряд поклонения, при котором человек либо просит Божьей милости, либо просто преклоняется перед своим Господом. А искренность - это совершение доброго поступка только ради Него. Человек должен быть искренним перед Аллахом не только при выполнении обязательных или необязательных обрядов поклонения, но и при общении с окружающими его творениями. Человек должен быть искренним во всем, что может принести пользу его вере и приблизить его к Всевышнему Создателю. Однако искреннее служение Господу во все времена было ненавистно неверующим, и верующий должен помнить об этом и не обращать внимания на упреки врагов и противников. Всевышний сообщил Своим рабам о лютой вражде, которую питают неверующие к единобожию: «Когда поминают одного лишь Аллаха, содрогаются от отвращения сердца тех, которые не веруют в Последнюю жизнь. А когда поминают тех, которые ниже Него, они радуются» (39:45).