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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 97
Al-Anbiya
97
21:97
واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هاذا بل كنا ظالمين ٩٧
وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِىَ شَـٰخِصَةٌ أَبْصَـٰرُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَـٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِى غَفْلَةٍۢ مِّنْ هَـٰذَا بَلْ كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٩٧
وَٱقۡتَرَبَ
ﱾ
ٱلۡوَعۡدُ
ﱿ
ٱلۡحَقُّ
ﲀ
فَإِذَا
ﲁ
هِيَ
ﲂ
شَٰخِصَةٌ
ﲃ
أَبۡصَٰرُ
ﲄ
ٱلَّذِينَ
ﲅ
كَفَرُواْ
ﲆ
يَٰوَيۡلَنَا
ﲇ
قَدۡ
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كُنَّا
ﲉ
فِي
ﲊ
غَفۡلَةٖ
ﲋ
مِّنۡ
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هَٰذَا
ﲍ
بَلۡ
ﲎ
كُنَّا
ﲏ
ظَٰلِمِينَ
ﲐ
٩٧
ﲑ
Приблизится истинное обещание, и тогда закатятся взоры неверующих. Они скажут: «О горе нам! Мы беспечно относились к этому. Более того, мы были беззаконниками».
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