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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 96
Al-Anbiya
96
21:96
حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون ٩٦
حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍۢ يَنسِلُونَ ٩٦
حَتَّىٰٓ
ﱳ
إِذَا
ﱴ
فُتِحَتۡ
ﱵ
يَأۡجُوجُ
ﱶ
وَمَأۡجُوجُ
ﱷ
وَهُم
ﱸ
مِّن
ﱹ
كُلِّ
ﱺ
حَدَبٖ
ﱻ
يَنسِلُونَ
ﱼ
٩٦
ﱽ
пока Йаджудж и Маджудж (Гог и Магог) не будут выпущены и не устремятся вниз с каждой возвышенности.
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