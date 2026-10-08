Войти
Войти
Войти
Выберите язык
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 95
Al-Anbiya
95
21:95
وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون ٩٥
وَحَرَٰمٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَـٰهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ٩٥
وَحَرَٰمٌ
ﱫ
عَلَىٰ
ﱬ
قَرۡيَةٍ
ﱭ
أَهۡلَكۡنَٰهَآ
ﱮ
أَنَّهُمۡ
ﱯ
لَا
ﱰ
يَرۡجِعُونَ
ﱱ
٩٥
ﱲ
Запрет лежит на селениях, которые Мы погубили, и они не вернутся,
Тафсиры
Слои
Уроки
Размышления
Ответы
Кираат
Хадис
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid недоступен для текущего стиха.