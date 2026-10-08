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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 92
Al-Anbiya
92
21:92
ان هاذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون ٩٢
إِنَّ هَـٰذِهِۦٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةًۭ وَٰحِدَةًۭ وَأَنَا۠ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ٩٢
إِنَّ
ﱍ
هَٰذِهِۦٓ
ﱎ
أُمَّتُكُمۡ
ﱏ
أُمَّةٗ
ﱐ
وَٰحِدَةٗ
ﱑ
وَأَنَا۠
ﱒ
رَبُّكُمۡ
ﱓ
فَٱعۡبُدُونِ
ﱔ
٩٢
ﱕ
Воистину, эта ваша религия - религия единая. Я же - ваш Господь. Поклоняйтесь же Мне!
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