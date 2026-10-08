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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 87
Al-Anbiya
87
21:87
وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا الاه الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ٨٧
وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَـٰضِبًۭا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِى ٱلظُّلُمَـٰتِ أَن لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبْحَـٰنَكَ إِنِّى كُنتُ مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٨٧
وَذَا
ﱾ
ٱلنُّونِ
ﱿ
إِذ
ﲀ
ذَّهَبَ
ﲁ
مُغَٰضِبٗا
ﲂ
فَظَنَّ
ﲃ
أَن
ﲄ
لَّن
ﲅ
نَّقۡدِرَ
ﲆ
عَلَيۡهِ
ﲇ
فَنَادَىٰ
ﲈ
فِي
ﲉ
ٱلظُّلُمَٰتِ
ﲊ
أَن
ﲋ
لَّآ
ﲌ
إِلَٰهَ
ﲍ
إِلَّآ
ﲎ
أَنتَ
ﲏ
سُبۡحَٰنَكَ
ﲐ
إِنِّي
ﲑ
كُنتُ
ﲒ
مِنَ
ﲓ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲔ
٨٧
ﲕ
Помяни также человека в рыбе (Иунуса), который ушел в гневе и подумал, что Мы не справимся с ним. Он воззвал из мрака: «Нет божества, кроме Тебя! Пречист Ты! Воистину, я был одним из беззаконников!».
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