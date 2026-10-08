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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 86
Al-Anbiya
86
21:86
وادخلناهم في رحمتنا انهم من الصالحين ٨٦
وَأَدْخَلْنَـٰهُمْ فِى رَحْمَتِنَآ ۖ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ٨٦
وَأَدۡخَلۡنَٰهُمۡ
ﱶ
فِي
ﱷ
رَحۡمَتِنَآۖ
ﱸﱹ
إِنَّهُم
ﱺ
مِّنَ
ﱻ
ٱلصَّٰلِحِينَ
ﱼ
٨٦
ﱽ
Мы ввели их в Нашу милость, поскольку они были одними из праведников.
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