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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 85
Al-Anbiya
85
21:85
واسماعيل وادريس وذا الكفل كل من الصابرين ٨٥
وَإِسْمَـٰعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ ۖ كُلٌّۭ مِّنَ ٱلصَّـٰبِرِينَ ٨٥
وَإِسۡمَٰعِيلَ
ﱭ
وَإِدۡرِيسَ
ﱮ
وَذَا
ﱯ
ٱلۡكِفۡلِۖ
ﱰﱱ
كُلّٞ
ﱲ
مِّنَ
ﱳ
ٱلصَّٰبِرِينَ
ﱴ
٨٥
ﱵ
Помяни также Исмаила (Измаила), Идриса, Зулькифла. Все они были из числа терпеливых.
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