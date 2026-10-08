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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 81
Al-Anbiya
81
21:81
ولسليمان الريح عاصفة تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ٨١
وَلِسُلَيْمَـٰنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةًۭ تَجْرِى بِأَمْرِهِۦٓ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عَـٰلِمِينَ ٨١
وَلِسُلَيۡمَٰنَ
ﲴ
ٱلرِّيحَ
ﲵ
عَاصِفَةٗ
ﲶ
تَجۡرِي
ﲷ
بِأَمۡرِهِۦٓ
ﲸ
إِلَى
ﲹ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲺ
ٱلَّتِي
ﲻ
بَٰرَكۡنَا
ﲼ
فِيهَاۚ
ﲽﲾ
وَكُنَّا
ﲿ
بِكُلِّ
ﳀ
شَيۡءٍ
ﳁ
عَٰلِمِينَ
ﳂ
٨١
ﳃ
Мы подчинили Сулейману (Соломону) сильный ветер, который дул по его повелению на землю, которую Мы благословили. Мы знаем о всякой вещи.
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