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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 78
Al-Anbiya
78
21:78
وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ٧٨
وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَـٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَـٰهِدِينَ ٧٨
وَدَاوُۥدَ
ﲇ
وَسُلَيۡمَٰنَ
ﲈ
إِذۡ
ﲉ
يَحۡكُمَانِ
ﲊ
فِي
ﲋ
ٱلۡحَرۡثِ
ﲌ
إِذۡ
ﲍ
نَفَشَتۡ
ﲎ
فِيهِ
ﲏ
غَنَمُ
ﲐ
ٱلۡقَوۡمِ
ﲑ
وَكُنَّا
ﲒ
لِحُكۡمِهِمۡ
ﲓ
شَٰهِدِينَ
ﲔ
٧٨
ﲕ
Помяни также Давуда (Давида) и Сулеймана (Соломона), которые судили о ниве, потравленной ночью чужими овцами. Мы были Свидетелями их суда.
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