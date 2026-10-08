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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 74
Al-Anbiya
74
21:74
ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبايث انهم كانوا قوم سوء فاسقين ٧٤
وَلُوطًا ءَاتَيْنَـٰهُ حُكْمًۭا وَعِلْمًۭا وَنَجَّيْنَـٰهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِى كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَـٰٓئِثَ ۗ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَوْمَ سَوْءٍۢ فَـٰسِقِينَ ٧٤
وَلُوطًا
ﱒ
ءَاتَيۡنَٰهُ
ﱓ
حُكۡمٗا
ﱔ
وَعِلۡمٗا
ﱕ
وَنَجَّيۡنَٰهُ
ﱖ
مِنَ
ﱗ
ٱلۡقَرۡيَةِ
ﱘ
ٱلَّتِي
ﱙ
كَانَت
ﱚ
تَّعۡمَلُ
ﱛ
ٱلۡخَبَٰٓئِثَۚ
ﱜﱝ
إِنَّهُمۡ
ﱞ
كَانُواْ
ﱟ
قَوۡمَ
ﱠ
سَوۡءٖ
ﱡ
فَٰسِقِينَ
ﱢ
٧٤
ﱣ
Помяни также Лута (Лота), которому Мы даровали власть (мудрость или пророчество) и знание и которого Мы спасли от селения, жители которого совершали отвратительные поступки. Воистину, они были злодеями и нечестивцами.
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