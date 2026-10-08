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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 71
Al-Anbiya
71
21:71
ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين ٧١
وَنَجَّيْنَـٰهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَـٰرَكْنَا فِيهَا لِلْعَـٰلَمِينَ ٧١
وَنَجَّيۡنَٰهُ
ﲴ
وَلُوطًا
ﲵ
إِلَى
ﲶ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲷ
ٱلَّتِي
ﲸ
بَٰرَكۡنَا
ﲹ
فِيهَا
ﲺ
لِلۡعَٰلَمِينَ
ﲻ
٧١
ﲼ
Мы спасли его и Лута (Лота) и привели их на землю, которую Мы сделали благословенной для миров.
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