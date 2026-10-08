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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 70
Al-Anbiya
70
21:70
وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ٧٠
وَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًۭا فَجَعَلْنَـٰهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ٧٠
وَأَرَادُواْ
ﲮ
بِهِۦ
ﲯ
كَيۡدٗا
ﲰ
فَجَعَلۡنَٰهُمُ
ﲱ
ٱلۡأَخۡسَرِينَ
ﲲ
٧٠
ﲳ
Они хотели навредить ему, но Мы сделали так, что они оказались в наибольшем убытке.
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