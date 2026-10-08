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Tafsir Fathul Majid Тафсир: Al-Anbiya Ая 68
Al-Anbiya
68
21:68
قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين ٦٨
قَالُوا۟ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓا۟ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَـٰعِلِينَ ٦٨
قَالُواْ
ﲞ
حَرِّقُوهُ
ﲟ
وَٱنصُرُوٓاْ
ﲠ
ءَالِهَتَكُمۡ
ﲡ
إِن
ﲢ
كُنتُمۡ
ﲣ
فَٰعِلِينَ
ﲤ
٦٨
ﲥ
Они сказали: «Сожгите его и помогите вашим богам, если вы будете действовать!».
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